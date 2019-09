Príncipe Harry presta homenagem às vítimas do atentado em Londres

O príncipe Harry da Inglaterra homenageou nesta quarta-feira as vítimas do atentado em Londres, durante sua viagem à Austrália para promover os jogos Invictus entre veteranos de guerra com capacidades reduzidas.

"Gostaria de começar expressando que meus pensamentos estão com os afetados pelo ataque de sábado em London Bridge", disse o príncipe sobre o ataque, que deixou sete mortos, além dos três agressores.

"Nossos corações estão com as vítimas, seus amigos e familiares", declarou Harry.

Em uma cerimônia na Casa do Almirantado, o príncipe afirmou que os "australianos são um componente importante da vida de Londres e que isto aparece nas boas e nas más recordações".

A ministra das Relações Exteriores da Austrália, Julie Bishop, confirmou "com profunda tristeza que dois australianos foram mortos no ataque terrorista de Londres".

Uma das vítimas foi Kirsty Boden, uma enfermeira de 28 anos funcionária de um hospital londrino, morta quando tentava ajudar as pessoas atropeladas pela van na London Bridge, segundo sua família.

